Владимир Морозов: "Победа на чемпионате России – глоток воздуха"

Фигурист Владимир Морозов, который в паре с Евгенией Тарасовой стал чемпионом России, подчеркнул, что он и его партнерша получали удовольствие от своего катания на турнире в Санкт-Петербурге. Тарасова и Морозов опередили трехкратных чемпионов страны Ксению Столбову и Федора Климова.

– Откатали произвольную программу неплохо – отметил Морозов. – Была одна ошибка. Сегодня выступили достойно. Сегодня у нас "день плюс".

– Можно сказать, что вы уже справились с произвольной программой и можете ее "гонять"?

– По нашим внутренним ощущениям все идет гораздо лучше, чем в начале сезона. Вжились в образ, стало легче катать: с эмоциями и на полную катушку. Мы действительно получаем удовольствие, элементы выходят хорошо, причем не только в первой половине. Хватает сил и на концовку. Отмечу, что сегодня нас здорово поддерживал зал. Катались вместе с публикой и получали огромное удовольствие.

– Такое выступление добавит уверенности? Это самый удачный прокат в сезоне?

– Сложно сказать. Можно воспринимать его, как глоток воздуха после неудачного финала "Гран-при". Да, с какой-то стороны это был лучший прокат сезона. Но некоторые элементы у нас раньше получались даже лучше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)