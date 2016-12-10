Владимир Морозов: "Первое место после короткой программы давило психологически"

Россиянин Владимир Морозов, победивший в паре с Евгенией Тарасовой в финале "Гран-при" в Марселе, подчеркнул, что первое место после короткой программы давило психологически. Бронзовые призеры двух последних чемпионатов Европы Тарасова и Морозов в пятницу в произвольной получили за прокат 135,25 балла и с общим итогом по сумме двух программ в 213,85 балла одержали победу.

– Накануне мы шли на первом месте, возможно, это психологически давило на нас, – приводит "Р-Спорт" слова Морозова. – Старались не думать о лидерстве и сосредоточиться на сегодняшнем выступлении. Считаю, что это сработало.