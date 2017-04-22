Виталий Мутко: "Желаю Медведевой продолжать так же работать. Мировой рекорд не каждый день устанавливается"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен выступлением сборной России на командном чемпионате мира в Токио. Фигуристы набрали 105 очков и заняли второе место, уступив только хозяевам турнира - сборной Японии (109). Евгения Медведева в короткой и произвольной программе одиночниц обновила собственные мировые рекорды.

- Мы, как и все, втягиваемся в этот формат, пока формируем команду, хотя стали первыми олимпийскими чемпионами в этом виде, - цитирует ТАСС Мутко. - Я всех поздравляю с этим результатом. Особенно Женю Медведеву, хочется пожелать, чтобы она продолжала так же работать, трудиться. Мировой рекорд не каждый день устанавливается, тем более в фигурном катании, так что ей удачи.