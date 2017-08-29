Виталий Мутко: "Жаль Сотникову и Липницкую. Желаю им быстрее справиться с недугами"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что Аделина Сотникова и Юлия Липницкая справятся со своими проблемами. Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Липницкая завершила карьеру в 19 лет, а Сотникова, победившая на Играх в женском турнире, пропустит второй сезон подряд из-за травмы.

– У нас нет ни одного чемпиона или призера Олимпийских игр-2014, кроме, пожалуй, Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой, которые заметно снизили свои результаты, – цитируют "Известия" Мутко. – Мне жаль наших талантливых девушек, хочется пожелать им крепкого здоровья и как можно быстрее справиться со всеми недугами. Это спорт. Сейчас в женском одиночном катании появились другие звездочки – Евгения Медведева, Елена Радионова, Алина Загитова, Анна Погорилая, Мария Сотскова… Конкуренция за поездку на Олимпийские игры сумасшедшая.