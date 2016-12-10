Виталий Мутко: "Выступление Тарасовой и Морозова было просто блестящим"

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко остался доволен выступлением россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в финале "Гран-при" в Марселе. Российские фигуристы лидировали после короткой программы и в итоге победили с суммарным результатом 213,85 балла.

- Сейчас у нас россыпь хороших результатов в фигурном катании, и выступление нашей молодой пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова было просто блестящим, они молодцы, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Выиграть "Гран-при" - это, по сути дела, выиграть чемпионат мира. Успех не был неожиданным, они всегда были в обойме команды, и тренеры у них прекрасные. Это одна команда (тренера Нины Мозер) - Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, они сами. Посмотрите, у нас также есть Наталья Забияко и Александр Энберт, тоже хорошая пара.

С другой стороны, конкуренция в парном катании очень серьезная, поэтому это очень достойное выступление. И мы надеемся, что Столбова и Климов вскоре вернутся. Чем сильнее конкурентная среда, тем выше результаты, как мы видим у девочек. Очень большая конкуренция, отсюда и высокие результаты.