Виталий Мутко: "В одиночном катании у нас просто россыпь фигуристок"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко доволен тем, как в России развивается женское одиночное фигурное катание. Из шести участниц финала "Гран-при" четыре фигуристки представляют Россию – Анна Погорилая, Евгения Медведева, Елена Радионова и Мария Сотскова.

– В одиночном катании у нас просто россыпь фигуристок. Очень классно работают тренеры наши и девчонки, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Огромные перспективы, прочность большая. Все умнички, ну просто все! Тренеры – молодцы, сами девчонки – молодцы. Они мне все очень нравятся: и Медведеву, и Погорилую мы уже все считаем лидерами, а здесь еще одна молоденькая (Мария Сотскова) подпирает. У нас есть еще Юля Липницкая, ее ждем, Лиза Туктамышева – в порядке. И у них были шансы на выход в финал.

Мужское одиночное катание, конечно, тревожит. Хочется, чтобы Макс Ковтун, конечно, выстрелил наконец, разобрался в себе. В парном катании у нас все хорошо, сейчас Таня (Волосожар) и Максим (Траньков) вернутся, а (Ксения) Столбова и (Федор) Климов – в порядке. Думаю, что там все нормально будет тоже.