Виталий Мутко: "Перевести Липницкую в парное катание? Прекратите, я против!"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал не давить на олимпийскую чемпионку-2014 Юлию Липницкую. По его словам, фигуристке нужно время, чтобы вернуться на прежний уровень. Ранее заслуженный тренер России Олег Васильев выразил мнение, что россиянке стоит подумать над переходом в парное катание.

- Нет, прекратите! Я против! Абсолютно уверен, что Юля проявит характер. По тому, что я знаю, она очень серьезно работает, много трудится. Очень хорошая программа у нее. Посмотрим. Дайте немножко времени, уверен, она вернется на свой уровень, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Тем более что у нас в женском одиночном катании хорошая конкуренция: вчера вот Женя Медведева выиграла этап "Гран-при" в Канаде. Есть Туктамышева, Погорилая... Для Юли это большой вызов. Но я верю в нее. Надеюсь, уже в этом сезоне увидим ее прежней.