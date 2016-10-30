Виталий Мутко: "Перевести Липницкую в парное катание? Прекратите, я против!"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал не давить на олимпийскую чемпионку-2014 Юлию Липницкую. По его словам, фигуристке нужно время, чтобы вернуться на прежний уровень. Ранее заслуженный тренер России Олег Васильев выразил мнение, что россиянке стоит подумать над переходом в парное катание.
- Нет, прекратите! Я против! Абсолютно уверен, что Юля проявит характер. По тому, что я знаю, она очень серьезно работает, много трудится. Очень хорошая программа у нее. Посмотрим. Дайте немножко времени, уверен, она вернется на свой уровень, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Тем более что у нас в женском одиночном катании хорошая конкуренция: вчера вот Женя Медведева выиграла этап "Гран-при" в Канаде. Есть Туктамышева, Погорилая... Для Юли это большой вызов. Но я верю в нее. Надеюсь, уже в этом сезоне увидим ее прежней.
URS123
Юля конечно наша любимая звездочка. А вот что со свердловским футболом-хоккеем уже 25 лет. Опорный край державы, а спорт только женский. Уралочка с УГМК.
18:30
marksan
Когда он заткнётся?
18:21
А380726
Они там с Кафелем что-ли второй день не просыхают???
17:53