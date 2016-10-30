17:40 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Виталий Мутко: "Перевести Липницкую в парное катание? Прекратите, я против!"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал не давить на олимпийскую чемпионку-2014 Юлию Липницкую. По его словам, фигуристке нужно время, чтобы вернуться на прежний уровень. Ранее заслуженный тренер России Олег Васильев выразил мнение, что россиянке стоит подумать над переходом в парное катание.

- Нет, прекратите! Я против! Абсолютно уверен, что Юля проявит характер. По тому, что я знаю, она очень серьезно работает, много трудится. Очень хорошая программа у нее. Посмотрим. Дайте немножко времени, уверен, она вернется на свой уровень, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Тем более что у нас в женском одиночном катании хорошая конкуренция: вчера вот Женя Медведева выиграла этап "Гран-при" в Канаде. Есть Туктамышева, Погорилая... Для Юли это большой вызов. Но я верю в нее. Надеюсь, уже в этом сезоне увидим ее прежней.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161030/1111549798.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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URS123

Юля конечно наша любимая звездочка. А вот что со свердловским футболом-хоккеем уже 25 лет. Опорный край державы, а спорт только женский. Уралочка с УГМК.

18:30

marksan

Когда он заткнётся?

18:21

А380726

Они там с Кафелем что-ли второй день не просыхают???

17:53

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