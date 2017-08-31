Виталий Мутко: "Нужно уважать решение, которое приняли Сотникова и Липницкая"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заверил, что готов оказать любую поддержку олимпийским чемпионкам 2014 года фигуристкам Аделине Сотниковой и Юлии Липницкой. По его словам, в адрес спортсменок должна идти благодарность за результаты на Играх в Сочи, а не негатив.

Напомним, 27 августа стало известно, что Сотникова, завоевавшая золото Сочи в одиночном катании, пропустит сезон-2017/18, включая Олимпиаду в Пхенчхане. На следующий день олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Липницкая завершила карьеру.

– Всегда сожалеешь, когда такие выдающиеся спортсменки, яркие личности уходят из большого спорта, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Надеюсь, что они останутся в спорте и все будет нормально. Им огромное спасибо, любое решение, которое они принимают, надо уважать и поддерживать. Во всяком случае я их уважаю и буду поддерживать. Если есть необходимость любой поддержки, мы ее всегда окажем, это наши олимпийские чемпионки.

И никакого негатива здесь, который у нас почему-то начался, быть не должно, надо просто поблагодарить девчонок, которые подарили нам прекрасное катание, стали олимпийскими чемпионками на домашних Играх. У каждого есть свое видение жизни, свои проблемы, и необязательно об этом на весь мир говорить. Потому что порой эти проблемы связаны со здоровьем, всего и не скажешь. Такие решения приняты, потому что обе спортсменки – максималистки, настроены бороться только за самые высокие места. Если есть проблемы, то они не будут это делать.

"Накинулись на Аделину. Мне стыдно за своих коллег!"

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