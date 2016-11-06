Виталий Мутко: "Липницкой не стоит форсировать свое возвращение"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что фигуристке Юлии Липницкой необходимо полностью восстановиться после травмы, чтобы участвовать в соревнованиях. На московском этапе "Гран-при" Липницкая приостановила выполнение своей произвольной программы из-за проблем с ногой. В итоге россиянка заняла 12-е место.

- Юля - умница. Но, возможно, ей не надо форсировать возвращение, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Понятно, всегда хочется как можно быстрее вернуться. Но не до конца залеченная травма может тебя отбросить назад. Мы это видим в других видах спорта, когда спортсмен недолечивает что-то, а потом мучается. У нее есть огромное желание вернуться, это было видно по короткой программе и первой части произвольной. Надеемся, что все нормально будет. Попросим, чтобы очень серьезно ее посмотрели и выяснили, что там случилось.