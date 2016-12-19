Виталий Мутко: "Хочется, чтобы череда неудач Липницкой закончилась"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко пожелал выздоровления Юлии Липницкой, получившей травму, а также выразил надежду, что череда неудач у фигуристки закончится. Фигуристка получила повреждение тазобедренного сустава и поясницы, когда возвращалась с тренировки и поскользнулась на тротуаре.

Липницкая не выступит на чемпионате России, который пройдет с 22 по 24 декабря в Челябинске и является отборочным соревнованием к чемпионату Европы.

- Хочется, чтобы у Юлии эта череда неудач закончилась и она вышла на какой-то уровень, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Она очень хочет, но пока, видите, не получается вернуться в строй по-настоящему. Естественно, этот чемпионат России очень важен с точки зрения завершения отбора в сборную, но конкуренция в женском одиночном катании очень жесткая. Хочется Юле пожелать выздоровления и продолжения работы. Надеюсь, что мы ее еще увидим.