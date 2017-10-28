Вирту и Мойр обновили мировой рекорд в коротком танце, Лобода и Дрозд - шестые

Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Мойр обновили свой собственный рекорд в коротком танце. На "Гран-при Канады" они показали результат 82,68 балла. Предыдущее достижение пары составляло 82,68 балла и было установлено в марте на чемпионате мира в Хельсинки.

Второе место после короткого танца занимает еще одна канадская пара Кэйтлин Уифер/Эндрю Поже, третье - американский дуэт Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью. Россияне Алла Лобода и Павел Дрозд идут шестыми.

Реджайна (Канада)

"Гран-при"

Skate Canada

Танцы

Короткий танец

1. Вирту/Моир (Канада) - 82,68

2. Уивер/Поже (Канада) - 77,47

3. Хаббелл/Донохью (США) - 76,08

4. Смарт/Диаз (Испания) - 64,34

5. Хавайек/Бэйкер (США) - 63,10

6. ЛОБОДА/ДРОЗД (Россия) - 62,60