Вирту и Моир выиграли финал "Гран-при" с мировым рекордом

Канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир стали победителями финала "Гран-при". Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, третье - американцы Майя и Алекс Шибутани. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – четвертые.
Отметим, что Вирту и Моир установили мировой рекорд, получив за две программы 197,22 балла. Вчера канадцы показали лучший результат в истории в коротком танце, а в произвольном их результат (116,72) стал вторым в истории.
Марсель (Франция)
"Гран-при"
Финал
Танцы
Произвольный танец
1. Вирту/Моир (Канада) – 116,72
2. Пападакис/Сизерон (Франция) – 114,95
3. М.Шибутани/А.Шибутани (США) – 111,63
4. Чок/Бэйтс (США) – 108,45
5. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) – 107,91
6. Хаббелл/Донохью (США) – 107,12
Итог
1. Вирту/Моир (Канада) – 197,22
2. Пападакис/Сизерон (Франция) – 192,81
3. М.Шибутани/А.Шибутани (США) – 189,60
4. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) – 181,95
5. Хаббелл/Донохью (США) – 179,59
6. Чок/Бэйтс (США) – 179,32
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1826_19_2/
shpasic
этапы гран-при никому неинтересны. в них настоящие лидеры если и участвуют, то не выкладываются))
19:53