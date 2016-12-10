Вирту и Моир выиграли финал "Гран-при" с мировым рекордом

Канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир стали победителями финала "Гран-при". Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, третье - американцы Майя и Алекс Шибутани. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – четвертые.

Отметим, что Вирту и Моир установили мировой рекорд, получив за две программы 197,22 балла. Вчера канадцы показали лучший результат в истории в коротком танце, а в произвольном их результат (116,72) стал вторым в истории.

Марсель (Франция)

"Гран-при"

Финал

Танцы

Произвольный танец

1. Вирту/Моир (Канада) – 116,72

2. Пападакис/Сизерон (Франция) – 114,95

3. М.Шибутани/А.Шибутани (США) – 111,63

4. Чок/Бэйтс (США) – 108,45

5. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) – 107,91

6. Хаббелл/Донохью (США) – 107,12

Итог

1. Вирту/Моир (Канада) – 197,22

2. Пападакис/Сизерон (Франция) – 192,81

3. М.Шибутани/А.Шибутани (США) – 189,60

4. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) – 181,95

5. Хаббелл/Донохью (США) – 179,59

6. Чок/Бэйтс (США) – 179,32