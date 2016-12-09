Вирту и Моир лидируют после короткого танца в финале "Гран-при", Боброва и Соловьев - четвертые

Канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир выиграли короткий танец в финале "Гран-при" в Марселе, показав результат 80,50 балла. На второй и третьей позициях расположились американцы Майя и Алекс Шибутани и французы Габриэла Пападакис/Гийос Сизерон, разница между которыми составляет 11 сотых балла. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – четвертые.

Марсель (Франция)

Финал "Гран-при"

Танцы

Короткий танец

1. Вирту/Моир (Канада) – 80,50 балла

2. М. Шибутани/А. Шибутани (США) – 77,97

3. Пападакис/Сизерон (Франция) – 77,86

4. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВА (Россия) – 74,04

5. Хаббел/Донохью (США) – 72,47

6. Чок/Бэйтс (США) – 70,87