Вирту и Моир лидируют после короткого танца в финале "Гран-при", Боброва и Соловьев - четвертые

Канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир выиграли короткий танец в финале "Гран-при" в Марселе, показав результат 80,50 балла. На второй и третьей позициях расположились американцы Майя и Алекс Шибутани и французы Габриэла Пападакис/Гийос Сизерон, разница между которыми составляет 11 сотых балла. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – четвертые.
Марсель (Франция)
Финал "Гран-при"
Танцы
Короткий танец
1. Вирту/Моир (Канада) – 80,50 балла
2. М. Шибутани/А. Шибутани (США) – 77,97
3. Пападакис/Сизерон (Франция) – 77,86
4. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВА (Россия) – 74,04
5. Хаббел/Донохью (США) – 72,47
6. Чок/Бэйтс (США) – 70,87
CanagliaVova
канадцы - космос
13:26