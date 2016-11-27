Вирчу и Мойр установили мировой рекорд в Саппоро, Синицина и Кацапалов - 5-е

Канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр выиграли этап "Гран-при" в Японии в танцах на льду. По итогам двух программ они набрали 195,84 балла. Этот результат является мировым рекордом. Ранее достижение, установленное на Олимпиаде-2014 в Сочи, принадлежало американцам Мэрил Дэвис и Чарли Уайту. Вчера канадцы обновили мировой рекорд в коротком танце, за который получили 79,47 балла.

Вторыми на этапе в Саппоро стал французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, на третьем месте – итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли пятую строчку.