07:40 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Вирчу и Мойр установили мировой рекорд в Саппоро, Синицина и Кацапалов - 5-е

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Канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр выиграли этап "Гран-при" в Японии в танцах на льду. По итогам двух программ они набрали 195,84 балла. Этот результат является мировым рекордом. Ранее достижение, установленное на Олимпиаде-2014 в Сочи, принадлежало американцам Мэрил Дэвис и Чарли Уайту. Вчера канадцы обновили мировой рекорд в коротком танце, за который получили 79,47 балла.

Вторыми на этапе в Саппоро стал французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, на третьем месте – итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли пятую строчку.

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Материалы REN-TV

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