Вирчу и Моир установили мировой рекорд в Саппоро, Синицина и Кацалапов - 5-е

Канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир выиграли этап "Гран-при" в Японии в танцах на льду. По итогам двух программ они набрали 195,84 балла. Этот результат является мировым рекордом. Ранее достижение, установленное на Олимпиаде-2014 в Сочи, принадлежало американцам Мэрил Дэвис и Чарли Уайту. Вчера канадцы обновили мировой рекорд в коротком танце, за который получили 79,47 балла.

Вторыми на этапе в Саппоро стал французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, на третьем месте – итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли пятую строчку.

Саппоро (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Танцы

Произвольный танец

1. Вирту/Моир (Канада) - 116,37

2. Пападакис/Сизерон (Франция) - 111,06

3. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 108,42

4. Гавайек/Бэйкер (США) - 104,34

5. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ (Россия) - 100,77

6. Лорьо/Ле Гак (Франция) - 91,78

Итог

1. Вирту/Моир (Канада) - 195,84

2. Пападакис/Сизерон (Франция) - 186,66

3. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 180,42

4. Гавайек/Бэйкер (США) - 169,75

5. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ (Россия) - 169,62

6. Лорьо/Ле Гак (Франция) - 149,99