Виктор Кудрявцев: "Надеюсь, что в случае с Медведевой речь не идет о смене гражданства"

Заслуженный тренер СССР и России Виктор Кудрявцев считает, что россиянка Евгения Медведева сможет добиться успеха с новым тренером Брайаном Орсером. 7 мая на официальном сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР) появилось объявление о расставании спортсменки с Этери Тутберидзе.

- В любом случае, списывать Медведеву со счетов нет смысла - талант и характер у нее такой, что она способна преуспеть и в новом олимпийском цикле, - цитируют "Известия" Кудрявцева. - Конечно, многое будет зависеть от того, как пойдет работа с новым тренером, найдут ли они общий язык - это всегда тонкий момент. Не говоря о том, как будет построен тренировочный процесс и какую программу они с Орсером выберут, если подтвердится информация о переходе Жени к канадцу. Здесь главное, чтобы ФФКР удалось сохранить Медведеву для российского спорта. Я надеюсь, ни о какой смене гражданства речи идти не будет. Понятно, что это выбор самого спортсмена, его жизнь и карьера, но будет очень обидно потерять такого мастера.