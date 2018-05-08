Виктор Кудрявцев: "Две претендентки на золото ОИ и чемпионатов мира - слишком высокий уровень амбиций"

Заслуженный тренер СССР и России Виктор Кудрявцев считает, что тренеру Этери Тутбердизе было сложно работать с двумя большими чемпионками – Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. 7 мая на официальном сайте Федерации фигурного катания России появилось объявление о расставании Медведевой с тренером.

Когда работаешь с двумя лучшими в мире спортсменами, всегда сложно избежать подобных ситуаций, - цитируют "Известия" Кудрявцева. - Физически и эмоционально очень тяжело уделить достаточное внимание обеим подопечным сразу. Особенно, когда у тебя под боком еще ряд талантливых девочек - вроде той же Саши Трусовой. К сожалению, такова жизнь. Две претендентки на золото Олимпийских игр и чемпионатов мира - слишком высокий уровень амбиций и нагрузок как физических, так и психологических, чтобы все прошло гладко.