Вице-президент ISU – за обсуждение изменения возрастного ценза во взрослом катании

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает, что вопрос о возрасте перехода во взрослое фигурное катание требует обсуждения. Также чиновник, переизбранный на занимаемый пост, поделился мнением о лимите прыжков во второй части короткой и произвольной программ.

На завершившемся в Севилье конгрессе ISU по предложению голландской федерации в срочном порядке рассматривался вопрос о повышении минимального возраста участников взрослых турниров в фигурном катании до 17 лет. Планировалось, что изменения вступят в силу, начиная с сезона-2020/21.

На Олимпиаде-2018 золото завоевала 15-летняя россиянка Алина Загитова. Другая представительница России, 13-летняя Александра Трусова стала первой в истории фигуристкой, сумевшей исполнить два четверных прыжка (сальхов и тулуп).

– Конгресс – это большая организация, и раз она не сочла нужным рассматривать это предложение, значит, оно для большинства просто не готово для рассмотрения, – цитирует "Р-Спорт" Лакерника. – Но вопрос правильный, его нужно обсуждать.

Если спортсмен типа Хавьера Фернандеса может прыгать четверные сальхов и тулуп, то он (по предыдущим правилам) стал бы делать два четверных сальхова и два тулупа, то есть уже четыре прыжка из семи возможных. При новом правиле он не сможет один из них повторить, и ему придется включать какой-то другой прыжок. То есть теперь какое-то разнообразие вынужденно будет добавляться.

Больше деталей в оценке при хорошем судействе позволят более правильно оценивать качество элементов. Мы надеемся, это приведет к более качественной оценке.

Мы уже достигли такой сумасшедшей сложности, что не надо поощрять просто попытки – надо поощрять хорошее исполнение. Попытки в начале системы мы поощряли и добились вот той сумасшедшей сложности, которая есть. Наверное, сейчас настало время подумать о качестве.

На детей рука не поднялась. Загитова остается до Пекина-2022