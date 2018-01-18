Ванесса Джеймс: "Чтобы обыграть российские пары, нельзя было ошибаться"

Француженка Ванесса Джеймс после выступления в паре с Морганом Сипре в произвольной программе на чемпионате Европы отметила, что у них не получилось выполнить прокат без ошибок. Так же фигуристка подчеркнула, что на Олимпийских играх пара продемонстрирует лучшее выступление.

– Мы знали, что так может быть, знали, как это бывает, – цитирует "Р-Спорт" Джеймс. – Мы не должны были допустить ни одной ошибки, но сделать это нам не удалось. Так что результат ожидаемый.

Мы обыгрывали россиян в короткой программе, немцев – в произвольной. Мы понемногу обыгрывали всех, по-разному, в разные отрезки времени. Теперь надо все собрать вместе в одной точке, и я надеюсь, что это случится на Олимпиаде.

Напомним, победителями чемпионата Европы стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов выиграли серебро, а Наталья Забияко и Александр Энберт – бронзу. Французская пара была лидером турнира, но потеряла важные очки на произвольной программе.