Тренер фигуриста Михаила Коляды Валентина Чеботарева заявила, что целью ее жизни было вырастить чемпиона России, но теперь специалист и ее ученик будут ставить перед собой новые планки. 21-летний спортсмен впервые в карьере завоевал титул чемпиона России. Чеботарева также призналась, что начало сезона для них с Колядой было непростым.
– Это была цель моей жизни – я мечтала вырастить чемпиона России, и я его вырастила! – приводит "Р-Спорт" слова Чеботаревой. – Теперь можно ставить планки повыше, следующей будет чемпионат Европы и стабилизация четверных прыжков. Сейчас у Миши в арсенале три четверных прыжка: сальхов, лутц и тулуп. Но пока стабильно получается только тулуп, а сальхов и лутц не всегда. Поэтому надо стабилизировать все прыжки. А если будут три стабильных четверных прыжка, мы будем конкурентоспособны на мировом уровне. На чемпионате Европы Коляда планирует исполнять четверные лутц и тулуп. Но мы еще посмотрим, у нас впереди еще месяц. В тренировочном процессе сальхов он делает легко. Но в программу мы его пока не включаем.
Сезон начался сложно. Но значит так должно быть. Трудности нас только укрепляют и делают нас сильнее. Все проходило в рабочем ритме. Мы приняли во внимание замечания к новой короткой программе, согласились, что старая короткая действительно лучше. Мы ее любим, и Миша ее очень любил с прошлого года, поэтому вернулся к ней легко. Сначала у него была, конечно, небольшая обида, что его новую программу не увидели. Но на самом деле он очень любит прошлогоднюю программу, сами видите, с каким удовольствием он ее катает.
grechka2103
Если честно, то никакого удовольствия от катания прошлогодней (она же позапрошлогодняя) программы от Коляды я не вижу. Мне кажется, она ему чертовски надоела. И вообще, я не понимаю радости тренера. То, что он будет чемпионом России в этом году было понятно уже в прошлом сезоне. Сейчас в стране у него просто нет конкурентов. Чему радоваться? Что катают третий год одну программу? Что произвольная программа - это не программа, а ужас ужасный?! Что он стабильно прыгает один четверной?! За последний год вообще никакого прогресса! У Миши невероятный потенциал, как технический (особенно технический) так и артистический. Ни то ни другое в этом сезоне пока не реализовано ни на 1%. На следующий сезон нужно в обязательном порядке привлекать хорошего хореографа и обязательно работать с сильным техническим специалистом. Тренер явно не вытягивает самостоятельно. ОИ близко!
14:13