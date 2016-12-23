Тренер фигуриста Михаила Коляды Валентина Чеботарева заявила, что целью ее жизни было вырастить чемпиона России, но теперь специалист и ее ученик будут ставить перед собой новые планки. 21-летний спортсмен впервые в карьере завоевал титул чемпиона России. Чеботарева также призналась, что начало сезона для них с Колядой было непростым.

– Это была цель моей жизни – я мечтала вырастить чемпиона России, и я его вырастила! – приводит "Р-Спорт" слова Чеботаревой. – Теперь можно ставить планки повыше, следующей будет чемпионат Европы и стабилизация четверных прыжков. Сейчас у Миши в арсенале три четверных прыжка: сальхов, лутц и тулуп. Но пока стабильно получается только тулуп, а сальхов и лутц не всегда. Поэтому надо стабилизировать все прыжки. А если будут три стабильных четверных прыжка, мы будем конкурентоспособны на мировом уровне. На чемпионате Европы Коляда планирует исполнять четверные лутц и тулуп. Но мы еще посмотрим, у нас впереди еще месяц. В тренировочном процессе сальхов он делает легко. Но в программу мы его пока не включаем.

Сезон начался сложно. Но значит так должно быть. Трудности нас только укрепляют и делают нас сильнее. Все проходило в рабочем ритме. Мы приняли во внимание замечания к новой короткой программе, согласились, что старая короткая действительно лучше. Мы ее любим, и Миша ее очень любил с прошлого года, поэтому вернулся к ней легко. Сначала у него была, конечно, небольшая обида, что его новую программу не увидели. Но на самом деле он очень любит прошлогоднюю программу, сами видите, с каким удовольствием он ее катает.