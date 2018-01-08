Валентина Чеботарева: "У Коляды нет проблем со здоровьем в преддверии чемпионата Европы"

Личный тренер российского фигуриста Михаила Коляды Валентина Чеботарева отметила, что спортсмен не испытывает проблем со здоровьем в преддверии чемпионата Европы. Она также добавила, что фигурист провел сбор в Финляндии и завтра начнет подготовку к турниру в Новогорске.

Напомним, что после чемпионата России 22-летний Коляда, выигравший на турнире золото, прошел плановое обследование в связи с периодическими болями в спине.

– Проблем со здоровьем у Миши нет. Все идет хорошо, подготовка проходит по плану, мы работаем. Настроение отличное! – приводит "Р-Спорт" слова Чеботаревой. – Мы уже традиционно третий год подряд едем в Финляндию на сборы. Нам там очень нравится – прекрасные условия, отличная база в лесу. Мы с удовольствием там тренируемся. Из Финляндии мы приехали только сегодня, а завтра в 9 утра выезжаем в Новогорск, где будем готовиться к чемпионату Европы.

Первенство Европы пройдет с 15 по 21 января в Москве.