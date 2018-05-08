Валентин Писеев: "Только Медведева и Тутберидзе знают, что произошло. Ситуация очень противоречивая"

Почетный президент ФФКР Валентин Писеев не стал комментировать расставание Евгении Медведевой и тренера Этери Тутберидзе. 7 мая на официальном сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР) появилось объявление о расставании спортсменки с тренером.

- Было бы неправильно говорить и выдумывать какие-то вещи до того, как высказалась сама Женя, - цитируют "Известия" Писеева. - На протяжении последних недель все это обрастало разными слухами, но только спортсмен и тренер могут точно сказать, что произошло. Ситуация очень противоречивая.