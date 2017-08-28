Валентин Писеев: "Сотниковой вряд ли бы что-то светило на Олимпиаде"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отметил, что россиянка Аделина Сотникова поступила правильно, решив отказаться от выступления на Олимпийских играх 2018 года. По словам руководителя, фигуристке было бы сложно на что-то претендовать

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова пропустит сезон-2017/18, включая Игры в Пхенчхане, из-за того, что не смогла восстановиться после травмы.

– Считаю, что Сотникова приняла очень правильное решение. Сотникова войдет в историю фигурного катания как герой, как олимпийский чемпион, – цитирует Р-Спорт Писеева. – Пусть она и девица молодая, но время берет свое. Она хороша в исполнительском мастерстве, но что касается технической стороны, то ей сложно бороться с девочками, которые скоро будут прыгать уже четыре оборота. Сотникова сделала правильный вывод не ехать на Олимпиаду, где ей вряд ли бы что-то светило.

Уровень одиночного женского фигурного катания в России сейчас настолько высок, столько претендентов в сборную, что после триумфа в Сочи Сотниковой очень сложно собраться и идти дальше. В принципе, она добилась самого главного, выиграла Олимпиаду, выше звания нет. Теперь нужно строить свои планы на жизнь.