Валентин Писеев: "Решение Липницкой не стало неожиданностью"

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отметил, что решение олимпийской чемпионки Сочи в командных соревнованиях Юлии Липницкой завершить карьеру в 19 лет не стало для него неожиданностью.

"Решение о завершении карьеры Юлией Липницкой было принято в апреле и не стало неожиданностью", – приводит слова Писеева "Р-Спорт".

Последним стартом Липницкой был московский этап "Гран-при", прошедший прошлой осенью. Там она не смогла завершить произвольную программу и заняла последнее место. Фигуристка пропустила чемпионат России 2016 года, который прошел в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава. В феврале этого года она приняла решение о досрочном завершении сезона. В понедельник ее мать Даниэла Липницкая рассказала, что дочь завершила карьеру.