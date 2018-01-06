Вагнер может пропустить Олимпиаду-2018 из-за провала на чемпионате США

Серебряный призер чемпионата мира 2016 года и бронзовый призер Олимпиады-2014 Эшли Вагнер может пропустить Игры в Пхенчхане. 26-летняя американка неудачно выступила на чемпионате США, заняв лишь четвертое место, тогда как на Олимпиаде смогут выступить всего три американки.

– Я очень зла, потому что подготовила очень хорошую программу, горжусь ею, – цитирует AFP Вагнер, которая выразила недовольство судейством.

Решение о том, кто примет участие в Играх-2018, будет принято в ближайшие дни специальной комиссией.