В Японии сняли документальный фильм о Медведевой

Японское телевидение сняло документальный фильм о российской фигуристке Евгении Медведевой.

Фильм был опубликован на странице спортсменки Вконтакте. Картина была создана телеканалом WOWOW.

В фильме рассказывается о том, как россиянка восстанавливалась после травмы, а также о том, как она готовилась к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

На Играх в Пхенчхане Медведева стала второй в командных соревнованиях, а также заняла второе место в личном турнире. После этого она пропустила чемпионат мира из-за травмы.