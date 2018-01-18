В шестой раз российские пары заняли весь пьедестал чемпионата Европы

В соревнованиях пар в рамках чемпионата Европы в Москве три первых места заняли российские фигуристы. Золото завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебро – Ксения Столбова и Федор Климов, бронзу – Наталья Забияко и Александр Энберт.
Это 14-й случай в истории европейских первенств, когда весь пьедестал занимали российские спортсмены. По шесть полных комплектов медалей приносили России пары и женщины, еще два – мужчины. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда россияне занимали все три призовых места на чемпионатах Европы
|
Год
|
Город
|
Соревнование
|
Места
|
|
|
|
1-е
|
2-е
|
3-е
|
1994
|
Копенгаген
|
Пары
|
Екатерина ГОРДЕЕВА/Сергей ГРИНЬКОВ
|
Евгения ШИШКОВА/Вадим НАУМОВ
|
Наталья МИШКУТЕНОК/Артур ДМИТРИЕВ
|
1998
|
Милан
|
Мужчины
|
Алексей ЯГУДИН
|
Евгений ПЛЮЩЕНКО
|
Александр АБТ
|
1999
|
Прага
|
Мужчины
|
Алексей ЯГУДИН
|
Евгений ПЛЮЩЕНКО
|
Алексей УРМАНОВ
|
|
|
Женщины
|
Мария БУТЫРСКАЯ
|
Юлия СОЛДАТОВА
|
Виктория ВОЛЧКОВА
|
2000
|
Вена
|
Женщины
|
Ирина СЛУЦКАЯ
|
Мария БУТЫРСКАЯ
|
Виктория ВОЛЧКОВА
|
2001
|
Братислава
|
Женщины
|
Ирина СЛУЦКАЯ
|
Мария БУТЫРСКАЯ
|
Виктория ВОЛЧКОВА
|
2002
|
Лозанна
|
Женщины
|
Мария БУТЫРСКАЯ
|
Ирина СЛУЦКАЯ
|
Виктория ВОЛЧКОВА
|
2005
|
Турин
|
Пары
|
Татьяна ТОТЬМЯНИНА/Максим МАРИНИН
|
Юлия ОБЕРТАС/Сергей СЛАВНОВ
|
Мария ПЕТРОВА/Алексей ТИХОНОВ
|
2012
|
Шеффилд
|
Пары
|
Татьяна ВОЛОСОЖАР/Максим ТРАНЬКОВ
|
Вера БАЗАРОВА/Юрий ЛАРИОНОВ
|
Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ
|
2014
|
Будапешт
|
Пары
|
Татьяна ВОЛОСОЖАР/Максим ТРАНЬКОВ
|
Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ
|
Вера БАЗАРОВА/Юрий ЛАРИОНОВ
|
2015
|
Стокгольм
|
Женщины
|
Елизавета ТУКТАМЫШЕВА
|
Елена РАДИОНОВА
|
Анна ПОГОРИЛАЯ
|
|
|
Пары
|
Юко КАВАГУТИ/Александр СМИРНОВ
|
Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ
|
Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ
|
2016
|
Братислава
|
Женщины
|
Евгения МЕДВЕДЕВА
|
Елена РАДИОНОВА
|
Анна ПОГОРИЛАЯ
|
2018
|
Москва
|
Пары
|
Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ
|
Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ
|
Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ
Не было бы счастья, да помогли. Россия забрала все медали в парах