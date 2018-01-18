23:38 18 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

В шестой раз российские пары заняли весь пьедестал чемпионата Европы


В соревнованиях пар в рамках чемпионата Европы в Москве три первых места заняли российские фигуристы. Золото завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебро – Ксения Столбова и Федор Климов, бронзу – Наталья Забияко и Александр Энберт.

Это 14-й случай в истории европейских первенств, когда весь пьедестал занимали российские спортсмены. По шесть полных комплектов медалей приносили России пары и женщины, еще два – мужчины. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда россияне занимали все три призовых места на чемпионатах Европы

Год

Город

Соревнование

Места

 

 

 

1-е

2-е

3-е

1994

Копенгаген

Пары

Екатерина ГОРДЕЕВА/Сергей ГРИНЬКОВ

Евгения ШИШКОВА/Вадим НАУМОВ

Наталья МИШКУТЕНОК/Артур ДМИТРИЕВ

1998

Милан

Мужчины

Алексей ЯГУДИН

Евгений ПЛЮЩЕНКО

Александр АБТ

1999

Прага

Мужчины

Алексей ЯГУДИН

Евгений ПЛЮЩЕНКО

Алексей УРМАНОВ

 

 

Женщины

Мария БУТЫРСКАЯ

Юлия СОЛДАТОВА

Виктория ВОЛЧКОВА

2000

Вена

Женщины

Ирина СЛУЦКАЯ

Мария БУТЫРСКАЯ

Виктория ВОЛЧКОВА

2001

Братислава

Женщины

Ирина СЛУЦКАЯ

Мария БУТЫРСКАЯ

Виктория ВОЛЧКОВА

2002

Лозанна

Женщины

Мария БУТЫРСКАЯ

Ирина СЛУЦКАЯ

Виктория ВОЛЧКОВА

2005

Турин

Пары

Татьяна ТОТЬМЯНИНА/Максим МАРИНИН

Юлия ОБЕРТАС/Сергей СЛАВНОВ

Мария ПЕТРОВА/Алексей ТИХОНОВ

2012

Шеффилд

Пары

Татьяна ВОЛОСОЖАР/Максим ТРАНЬКОВ

Вера БАЗАРОВА/Юрий ЛАРИОНОВ

Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ

2014

Будапешт

Пары

Татьяна ВОЛОСОЖАР/Максим ТРАНЬКОВ

Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ

Вера БАЗАРОВА/Юрий ЛАРИОНОВ

2015

Стокгольм

Женщины

Елизавета ТУКТАМЫШЕВА

Елена РАДИОНОВА

Анна ПОГОРИЛАЯ

 

 

Пары

Юко КАВАГУТИ/Александр СМИРНОВ

Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ

Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ

2016

Братислава

Женщины

Евгения МЕДВЕДЕВА

Елена РАДИОНОВА

Анна ПОГОРИЛАЯ

2018

Москва

Пары

Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ

Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ

Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ

Не было бы счастья, да помогли. Россия забрала все медали в парах 

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