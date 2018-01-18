В шестой раз российские пары заняли весь пьедестал чемпионата Европы

В соревнованиях пар в рамках чемпионата Европы в Москве три первых места заняли российские фигуристы. Золото завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебро – Ксения Столбова и Федор Климов, бронзу – Наталья Забияко и Александр Энберт.

Это 14-й случай в истории европейских первенств, когда весь пьедестал занимали российские спортсмены. По шесть полных комплектов медалей приносили России пары и женщины, еще два – мужчины. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда россияне занимали все три призовых места на чемпионатах Европы

Год Город Соревнование Места 1-е 2-е 3-е 1994 Копенгаген Пары Екатерина ГОРДЕЕВА/Сергей ГРИНЬКОВ Евгения ШИШКОВА/Вадим НАУМОВ Наталья МИШКУТЕНОК/Артур ДМИТРИЕВ 1998 Милан Мужчины Алексей ЯГУДИН Евгений ПЛЮЩЕНКО Александр АБТ 1999 Прага Мужчины Алексей ЯГУДИН Евгений ПЛЮЩЕНКО Алексей УРМАНОВ Женщины Мария БУТЫРСКАЯ Юлия СОЛДАТОВА Виктория ВОЛЧКОВА 2000 Вена Женщины Ирина СЛУЦКАЯ Мария БУТЫРСКАЯ Виктория ВОЛЧКОВА 2001 Братислава Женщины Ирина СЛУЦКАЯ Мария БУТЫРСКАЯ Виктория ВОЛЧКОВА 2002 Лозанна Женщины Мария БУТЫРСКАЯ Ирина СЛУЦКАЯ Виктория ВОЛЧКОВА 2005 Турин Пары Татьяна ТОТЬМЯНИНА/Максим МАРИНИН Юлия ОБЕРТАС/Сергей СЛАВНОВ Мария ПЕТРОВА/Алексей ТИХОНОВ 2012 Шеффилд Пары Татьяна ВОЛОСОЖАР/Максим ТРАНЬКОВ Вера БАЗАРОВА/Юрий ЛАРИОНОВ Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ 2014 Будапешт Пары Татьяна ВОЛОСОЖАР/Максим ТРАНЬКОВ Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ Вера БАЗАРОВА/Юрий ЛАРИОНОВ 2015 Стокгольм Женщины Елизавета ТУКТАМЫШЕВА Елена РАДИОНОВА Анна ПОГОРИЛАЯ Пары Юко КАВАГУТИ/Александр СМИРНОВ Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ 2016 Братислава Женщины Евгения МЕДВЕДЕВА Елена РАДИОНОВА Анна ПОГОРИЛАЯ 2018 Москва Пары Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ

Не было бы счастья, да помогли. Россия забрала все медали в парах