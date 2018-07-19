В сети появилось видео с призером Сочи-2014 Теном за 2 часа до трагедии

В Интернете появилось видео, снятое за 2 часа до трагедии в Алма-Ате, где был убит бронзовый призер зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи казахстанец Денис Тен в возрасте 25 лет.

Это самое последнее видео со спортсменом. На кадрах видно, что он зашел в один из ресторанов Казахстана, чтобы перекусить. Тен выглядит на видео жизнерадостным и веселым. Он отмечает, что у него протеиновая диета.

Тен скончался сегодня, 19 июля, от ножевого ранения, полученного при потасовке с грабителями.

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане