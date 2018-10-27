В сети появилось видео неудачного проката Медведевой на Гран-при Канады

Двукратная чемпионка мира и двукратная обладательница серебряных наград Олимпийских игр Евгения Медведева неудачно откатала короткую программу на втором этапе Гран-при в Лавале. Она стала лишь седьмой, получив от судей 60,83 балла. Лучший результат показала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева - 74,22 балла.

18-летняя Медведева, сменившая тренера и страну проживания, бодро начинала прокат с хорошего тройного лутца в новом образе по сравнению с Autumn Classic International. Удачно был исполнен и двойной аксель.

А вот дальше у нее не получился тройной флип, что не позволило ей исполнить каскад, в результате чего она не досчиталась сразу более 10 баллов.

Произвольная программа у женщин состоится в ночь с субботы на воскресенье.