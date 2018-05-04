В понедельник ФФККР должна объявить о прекращении сотрудничества Медведевой и Тутберидзе

Как стало известно "СЭ", двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева намерена прекратить сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе.
Официально об этом должно быть объявлено в понедельник, 7 мая. Ожидается, что соответствующее заявление сделает Федерация фигурного катания на коньках России.
Глава ФФККР Александр Горшков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
- Появилась информация, что Медведева уходит от Тутберидзе. Это правда? - вопрос Горшкову.
- Слухи ходят давно, поэтому давайте подождем.
- То есть вы не исключаете, что Медведева может уйти от Тутберидзе?
- Я не буду это комментировать.
По нашим данным, 18-летняя фигуристка намерена начать сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером, который известен по работе с двукратным олимпийским чемпионом Юдзюру Ханю и двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом.
Напомним, первые слухи о прекращении сотрудничества фигуристки и специалиста появились сразу после Игр в Пхенчхане - в самом начале марта, тогда их распространил журнал SNC. Правда, тут же и спортсменка, и тренер опровергли информацию журнала. (Андрей СИЗЯКИН)
Медведева уходит от Тутберидзе. Это провокация или просто глупость? //
Надо ли Медведевой менять тренера? Точка зрения Ильи Авербуха
фанат омского футбола
Что-то месяц для Медведевых не задался судя по всему. Печалька
21:38
Антимайдан
Видимо, Тутберидзе посчитала Медведеву "отработанным материалом", как, в свое время, Липницкую. Другие девочки "на подходе" - сильнее. И, всё-таки, Жене - удачи!
21:31
doomkapnz
Ну попробовать можно, только опыт других учениц Тутберидзе говорит о том, что результаты только упадут.
21:09
barbos-68
Что за титул--двукратный серебряный призёр олимпийских игр?! Она,вообще то,двукратная чемпионка мира.А уход от Тутберидзе ничего не даст--Медведева достигла потолка,ничего существенно улучшить и усложнить она не сможет,а вот стабильность потерять может запросто.
21:06
За Арсеналий с децтва!))
Неужто закончилась дружба с подругой Алиночкой?))
21:01