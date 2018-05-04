20:45 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

В понедельник ФФККР должна объявить о прекращении сотрудничества Медведевой и Тутберидзе

Евгения МЕДВЕДЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Евгения МЕДВЕДЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева намерена прекратить сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе.

Официально об этом должно быть объявлено в понедельник, 7 мая. Ожидается, что соответствующее заявление сделает Федерация фигурного катания на коньках России.

Глава ФФККР Александр Горшков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

- Появилась информация, что Медведева уходит от Тутберидзе. Это правда? - вопрос Горшкову.

- Слухи ходят давно, поэтому давайте подождем.

- То есть вы не исключаете, что Медведева может уйти от Тутберидзе?

- Я не буду это комментировать.

По нашим данным, 18-летняя фигуристка намерена начать сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером, который известен по работе с двукратным олимпийским чемпионом Юдзюру Ханю и двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом.

Напомним, первые слухи о прекращении сотрудничества фигуристки и специалиста появились сразу после Игр в Пхенчхане - в самом начале марта, тогда их распространил журнал SNC. Правда, тут же и спортсменка, и тренер опровергли информацию журнала. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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фанат омского футбола

Что-то месяц для Медведевых не задался судя по всему. Печалька

21:38

Антимайдан

Видимо, Тутберидзе посчитала Медведеву "отработанным материалом", как, в свое время, Липницкую. Другие девочки "на подходе" - сильнее. И, всё-таки, Жене - удачи!

21:31

doomkapnz

Ну попробовать можно, только опыт других учениц Тутберидзе говорит о том, что результаты только упадут.

21:09

barbos-68

Что за титул--двукратный серебряный призёр олимпийских игр?! Она,вообще то,двукратная чемпионка мира.А уход от Тутберидзе ничего не даст--Медведева достигла потолка,ничего существенно улучшить и усложнить она не сможет,а вот стабильность потерять может запросто.

21:06

За Арсеналий с децтва!))

Неужто закончилась дружба с подругой Алиночкой?))

21:01

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