В Москве открылся новый крытый каток ЦСКА

В среду, 11 октября, в Москве на Ленинградском проспекте состоялось торжественное открытие нового Крытого ледового катка ЦСКА. Он был построен при поддержке оборонного ведомства для нужд спортивной школы олимпийской резерва ЦСКА имени С.А. Жука.

На катке установлена современная система кондиционирования и терморегулирования, благодаря которой можно создать любые климатические условия для фигуристов, а также установлена лазерная система коррекции ледовой поверхности. Во дворце имеются два зала для хореографической подготовки, помещение для ОФП, 200-­метровая беговая дорожка, современный тренажерный зал. Каток будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году.

Среди тех, кто будет тренироваться на новом катке ЦСКА, такие известные фигуристы как Елена Радионова, Максим Ковтун, Сергей Воронов, Мария Сотскова и Александр Самарин.

- За последнее время это один из новейших объектов в ЦСКА, - отметил министр спорта РФ Павел Колобков. - Очень важно, что у фигурного катания появился еще один каток. Школа фигурного катания у ЦСКА хорошая, огромные традиции. Много армейских ребят сейчас выступает в сборных. Это прекрасный подарок школе фигурного катания и хоккеистам, которые тоже будут здесь играть. Уверен, здесь будущие олимпийские чемпионы будут оттачивать свое мастерство и профессионализм.

- Мне все очень понравилось, - призналась трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. - Каток явно делали с акцентом на фигурное катание. Здесь есть два замечательных зала для хореографии, есть высокий потолок, то есть можно заниматься парным катанием. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)