В команде Тутберидзе прокомментировали уход Медведевой

Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказал о своем отношении к уходу Евгении Медведевой.

Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный медалист Олимпиады-2018 решила уйти от Тутберидзе. Существует вероятность, что Медведева будет заниматься у канадца Брайана Орсера.

- Я могу сказать только одно: каждый человек сам выбирает свою судьбу. Если Евгения так решила, то остается надеяться, что у нее все получится. Я знаю ее с детства, принимаю ее любое решение. Ошибочное оно или нет – покажет время, - цитирует Железнякова RT.