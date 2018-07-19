В Казахстане завели уголовное дело после гибели призера Сочи-2014 Тена

В Казахстане завели уголовное дело после гибели бронзового призеры зимних Олимпийских игр-2018 фигуриста Дениса Тена. Спортсмен скончался в возрасте 25 лет от ножевого ранения.
- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 часть 2 "Убийство", - сказал "РИА Новостям" представитель пресс-службы областного департамента внутренних дел.
Помимо бронзы ОИ-2014 Тен выиграл серебро чемпионата мира 2013 года и бронзу чемпионата мира-2015.
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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180719/1139518738.html