В Казахстане прошли акции в память о Денисе Тене

Жители Казахстана почтили память трагически погибшего фигуриста Дениса Тена.

Ранее стало известно, что жители Алма-Аты несут цветы к месту, где напали на спортсмена. Как сообщает Tengrinews.kz, похожие акции прошли и других городах страны (в частности, в Астане и Таразе). На набержную в Астане люди приносили цветы и свечи.

По факту смерти Тена полиция завела дело по статье "Убийство", расследование дела взял на свой контроль генеральный прокурор страны.

На спортсмена напали с ножом в Алма-Аты, он потерял три литра крови. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда фигурист настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Дениса Тена доставили в больницу в тяжелом состоянии и экстренно отправили на операцию. Врачи боролись за его жизнь больше двух часов, но их усилия оказались тщетными.

Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. На зимних Олимпийских играх 2014 года он завоевал бронзовую медаль. Ему было 25 лет.

В сети появилось видео с Теном за два часа до трагедии