В Алма-Ате началось прощание с Денисом Теном

Сегодня, 21 июля, в Алма-Ате началось прощание с бронзовым призером Олимпиады-2014 фигуристом Денисом Теном, сообщает tengrinews.kz. Гражданская панихида началась в 7.00 по московскому времени во дворце спорта имени Балуана Шолака.

Фигурист, которому было 25 лет, был убит 19 июля. Он будет похоронен на кладбище в поселке Дружба.

Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Игр в Сочи он завоевал серебро ЧМ-2013 и бронзу ЧМ-2015.

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