Ушла из жизни двукратная чемпионка СССР Лидия Горлинская

Двукратная чемпионка СССР в парном фигурном катании Лидия Горлинская скончалась в возрасте 85 лет, информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
"На 86-м году ушла из жизни Лидия Александровна Горлинская, в замужестве Герасимова. ФФККР выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Лидии Александровны", - говорится в сообщении на сайте.
Горлинская становилась чемпионкой СССР в 1955 и 1956 годах. По окончании спортивной карьеры она стала тренером.
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http://www.fsrussia.ru/news/3520-ushla-iz-zhizni-lidiya-aleksandrovna-gorlinskaya-gerasimova.html