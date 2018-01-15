Ушла из жизни двукратная чемпионка СССР Лидия Горлинская

Двукратная чемпионка СССР в парном фигурном катании Лидия Горлинская скончалась в возрасте 85 лет, информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"На 86-м году ушла из жизни Лидия Александровна Горлинская, в замужестве Герасимова. ФФККР выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Лидии Александровны", - говорится в сообщении на сайте.

Горлинская становилась чемпионкой СССР в 1955 и 1956 годах. По окончании спортивной карьеры она стала тренером.