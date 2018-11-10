Уно выиграл этап "Гран-при" в Японии, Воронов – второй

Россиян Сергей Воронов занял второе место на этапе "Гран-при" в Хиросима. Победил японец Сома Уно.
Хиросима (Япония)
"Гран-при"
NHK Trophy
Мужчины
Произвольная программа
1. Сома Уно (Япония) – 183,96
2. Сергей Воронов (Россия) – 162,91
3. Маттео Риццо (Италия) – 147,71
4. Винсент Чжоу (США) – 147,52
5. Сота Ямамото (Япония) – 138,42
6. Дмитрий Алиев (Россия) – 138,36
Итог
1. Сома Уно (Япония) - 276,45
2. Сергей Воронов (Россия) - 254,28
3. Маттео Риццо (Италия) - 224,71
4. Винсент Чжоу (США) - 223,42
5. Дмитрий Алиев (Россия) - 219,52
6. Сота Ямамото (Япония) - 213,40
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/
Загрузка...