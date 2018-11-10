15:25 | Фигурное катание

Уно выиграл этап "Гран-при" в Японии, Воронов – второй

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Россиян Сергей Воронов занял второе место на этапе "Гран-при" в Хиросима. Победил японец Сома Уно.

Хиросима (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Мужчины

Произвольная программа

1. Сома Уно (Япония) – 183,96

2. Сергей Воронов (Россия) – 162,91

3. Маттео Риццо (Италия) – 147,71

4. Винсент Чжоу (США) – 147,52

5. Сота Ямамото (Япония) – 138,42

6. Дмитрий Алиев (Россия) – 138,36

Итог

1. Сома Уно (Япония) - 276,45

2. Сергей Воронов (Россия) - 254,28

3. Маттео Риццо (Италия) - 224,71

4. Винсент Чжоу (США) - 223,42

5. Дмитрий Алиев (Россия) - 219,52

6. Сота Ямамото (Япония) - 213,40

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/​

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