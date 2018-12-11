"Убогие люди, которых мне жаль". Жулин - о ненависти среди болельщиков фигурного катания

Чемпион мира по фигурному катанию-1993, известный тренер Александр Жулин заявил, что ему жаль тех людей, которые в социальных сетях обсуждают жизни российских фигуристок, а также оскорбляют экспертов, выражающих свою точку зрения на происходящие события.

- Мне просто жаль людей, которые этим занимаются, - приводит слова Жулина gazeta.ru. - Значит, им просто нечем больше заняться. Кто-нибудь вообще видел этих людей, которые пишут все это в соцсети?

Какие-то совершенно убогие люди, которых мне очень жаль. Если им нечего делать, кроме как обсуждать жизни Этери Тутберидзе, Евгении Медведевой и Алины Загитовой, то их можно только жалеть.

Ранее жертвой травли со стороны фанатов стала двукратный призер Олимпиады в женском одиночном катании Ирина Слуцкая, которая в интервью "СЭ" позволила себе небольшую критику в адрес фигуристки Алины Загитовой.

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