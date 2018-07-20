Убийство Дениса Тена: что известно на данный момент

"СЭ" собрал известные на данный момент факты о трагической гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена, которого убили в Алма-Ате.

По имеющейся информации, на спортсмена напали с ножом. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда фигурист настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Он потерял три литра крови. Дениса Тена доставили в больницу в тяжелом состоянии и экстренно отправили на операцию. Врачи боролись за его жизнь больше двух часов, но их усилия оказались тщетными.

Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. На зимних Олимпийских играх 2014 года он завоевал бронзовую медаль. Ему было 25 лет. Личность убийц пока не установлена. Между тем, в интернете появилось видео с теми лицами, которые, возможно, совершили данное преступление. Оно было опубликовано телеканалом НТВ. Также в сети появилось видео с Теном, обедающим в ресторане незадолго до трагедии.

По мнению представителя Вооруженных сил Казахстана, который пожелал остаться неизвестным, убить призера Олимпиады в Сочи могли бывшие заключенные.

- Скорее всего, произошло следующее: эти парни наверняка имели хотя бы один срок, - цитирует эксперта Zakon.kz. - Дело в том, что в колониях опытные зэки знают, куда бить, чтобы человек 100% остался жить. Есть несколько областей в районе живота. Соответственно, они же представляют, где у жертвы наиболее слабые места для нанесения удара. Так что, если они отбывали наказание в тюрьме, то вполне могли обладать необходимыми навыками для нанесения смертельного ранения неподготовленному человеку.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов констатировал, что причиной гибели спортсмена стала большая потеря крови вследствие ножевого ранения.

- Сегодня в 14.56 в Алма-Ате поступил вызов скорой помощи о том, что неизвестный мужчина на улице находится с ножевым ранением, через две минуты вызов был передан бригаде, через 10 минут приехала бригада. Там уже выяснилась личность пострадавшего, - цитирует министра Zakon.kz. - Через 11 минут Тен был доставлен в стационар местный, по пути было извещено, хирурги уже ждали карету скорой помощи. По пути были начаты мероприятия по оказанию помощи, поскольку был геморрагический шок и потеря крови. Сразу взяли его в реанимацию, на операцию, в течение двух часов пытались спасти, но не удалось, к сожалению. В 17.30 констатировали смерть. Причина – большая кровопотеря вследствие ножевого ранения.

Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров взял дело об убийстве фигуриста под свой личный контроль. Свои соболезнования родным и близким Тена выразил президент страны Нурсултан Назарбаев. По всему Казахстану люди почтили память прославленного спортсмена. К месту его гибели жители города несут цветы и свечи. Свои соболезнования выражают фигуристы и представители других спорта, а также простые болельщики.

Позднее был задержан один из подозреваемых в убийстве. Это Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. Он дал признательные показания.

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане

Убийство фигуриста Дениса Тена. Реакция мира спорта