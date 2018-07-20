Убийцы Дениса Тена не знали, что нападают на известного фигуриста

Полиция озвучила детали задержания подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Tengrinews.kz. Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признались в совершении преступления. По словам нападавших, они не знали, что их жертва - известный спортсмен.

- Задержанные рассказали, что им нужны были деньги, - заявил начальник полиции Алма-Аты Серик Кудебаев. - Возникла мысль своровать зеркала. В это время вышел хозяин машины. Произошла потасовка в ходе которой нанесли ножевое ранение. Говорят, что не знали, что напали на Дениса Тена. Кудайбергенова задержали на улице. Отработали все его связи и сегодня его задержали. Они оба были судимы. О том, что их жертвой стал Денис Тен - узнали из Интернета.

Тен получил ножевое ранение в четверг в потасовке с двумя мужчинами, которые пытались украсть зеркала на его автомобиле. Спустя несколько часов он скончался в больнице.