09:28 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

У сборной России нет медальных планов на чемпионат Европы

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Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что медального плана у сборной России на чемпионат Европы нет. Также он считает, что у российской команды есть потенциал, который спортсмены должны реализовать.

– Состав сборной России на чемпионат Европы будет сформирован в соответствии с результатами в Челябинске, – цитируют "Известия" Горшкова. – У нас есть потенциал, который спортсмены наработали к настоящему времени – они должны его реализовать. Я всегда говорил и скажу еще раз – никаких медальных планов мы не составляли и сейчас не составляем.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/654545

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