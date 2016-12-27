У сборной России нет медальных планов на чемпионат Европы

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что медального плана у сборной России на чемпионат Европы нет. Также он считает, что у российской команды есть потенциал, который спортсмены должны реализовать.

– Состав сборной России на чемпионат Европы будет сформирован в соответствии с результатами в Челябинске, – цитируют "Известия" Горшкова. – У нас есть потенциал, который спортсмены наработали к настоящему времени – они должны его реализовать. Я всегда говорил и скажу еще раз – никаких медальных планов мы не составляли и сейчас не составляем.