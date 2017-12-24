У Кацалапова разрыв связки голеностопа

Фигурист Никита Кацалапов прошел предварительное медицинское обследование в клинике Санкт-Петербурга после снятия с чемпионата России из-за травмы, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

"В пятницу вечером Кацалапов прошел предварительное обследование, после чего был поставлен диагноз – разрыв связки голеностопа правой ноги", – говорится в сообщении.

Напомним, что Кацалапов выступает в паре с Викторией Синициной, и дуэт был вынужден сняться с соревнований из-за травмы Никиты. После короткого танца они занимали четвертое место.