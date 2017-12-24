10:05 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

У Кацалапова разрыв связки голеностопа

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Фигурист Никита Кацалапов прошел предварительное медицинское обследование в клинике Санкт-Петербурга после снятия с чемпионата России из-за травмы, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

"В пятницу вечером Кацалапов прошел предварительное обследование, после чего был поставлен диагноз – разрыв связки голеностопа правой ноги", – говорится в сообщении.

Напомним, что Кацалапов выступает в паре с Викторией Синициной, и дуэт был вынужден сняться с соревнований из-за травмы Никиты. После короткого танца они занимали четвертое место.

Дополнительная информация

http://www.fsrussia.ru/news/3494-u-nikity-katsalapova-vrachi-diagnostirovali-razryv-svyazki-golenostopa.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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механик39

Какая трагическая судьба у всех участников Олимпиады в Сочи .

12:45

механик39

Надеюсь лечится будут в районной клинике а не в Германии .

12:39