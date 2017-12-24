У Кацалапова разрыв связки голеностопа

Фигурист Никита Кацалапов прошел предварительное медицинское обследование в клинике Санкт-Петербурга после снятия с чемпионата России из-за травмы, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
"В пятницу вечером Кацалапов прошел предварительное обследование, после чего был поставлен диагноз – разрыв связки голеностопа правой ноги", – говорится в сообщении.
Напомним, что Кацалапов выступает в паре с Викторией Синициной, и дуэт был вынужден сняться с соревнований из-за травмы Никиты. После короткого танца они занимали четвертое место.
Дополнительная информация
http://www.fsrussia.ru/news/3494-u-nikity-katsalapova-vrachi-diagnostirovali-razryv-svyazki-golenostopa.html
механик39
Какая трагическая судьба у всех участников Олимпиады в Сочи .
12:45
механик39
Надеюсь лечится будут в районной клинике а не в Германии .
12:39