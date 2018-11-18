Японский фигурист Юдзуру Ханю получил ряд повреждений во время тренировки перед произвольной программой на этапе "Гран-при" в Москве. 23-летний спортсмен стал победителем данного турнира и пришел на костылях на церемонию награждения.

Как сообщает газета Japan Times со ссылкой на главу Федерации конькобежного спорта Японии Йошико Кобаяши, у Ханю диагностированы повреждения двух связок, сухожилия и малоберцовой кости. За ночь у спортсмена опухла лодыжка.

- Ханю отдаст всю энергию для восстановления к финалу "Гран-при", - сказала Кобаяши в интервью изданию. - Пострадавшие участки ноги периодически подвергаются заморозке, он держит ногу поднятой.

Финал "Гран-при" состоится с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

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