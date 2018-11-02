У эпичного номера Туктамышевой появились подражатели. Крутые видео

Откровенный номер россиянки Елизаветы Туктамышевой на Skate Canada получил большую популярность у фигуристов.

На показательных выступлениях фигуристка предстала в образе стюардессы и по ходу номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в нижнем белье.

По словам самой фигуристки, этим номером она "возвращает мужчин в фигурное катание".

Фигурист Ники Баузенвайн написал Туктамышевой в Твиттере: "Ты меня вдохновила" и выложил видео, как он скидывает во время тренировки куртку.

Фигуристка Эмбер Гленн также повторила экстравагантный поступок Туктамышевой и скинула куртку на тренировке. При этом она откликнулась на предложение россиянки запустить флешмоб с хэштегом #TuktikChallenge.