У эпичного номера Туктамышевой появились подражатели. Крутые видео

Откровенный номер россиянки Елизаветы Туктамышевой на Skate Canada получил большую популярность у фигуристов.
На показательных выступлениях фигуристка предстала в образе стюардессы и по ходу номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в нижнем белье.
По словам самой фигуристки, этим номером она "возвращает мужчин в фигурное катание".
Фигурист Ники Баузенвайн написал Туктамышевой в Твиттере: "Ты меня вдохновила" и выложил видео, как он скидывает во время тренировки куртку.
@TuktikLiza you inspired me pic.twitter.com/84ceNsmve7– Nicky Bausenwein (@nbausen) 31 октября 2018 г.
Фигуристка Эмбер Гленн также повторила экстравагантный поступок Туктамышевой и скинула куртку на тренировке. При этом она откликнулась на предложение россиянки запустить флешмоб с хэштегом #TuktikChallenge.
Does this count as the #Tuktikchallenge ? @TuktikLiza pic.twitter.com/6NP7FHdZXx– Amber Glenn (@AmberGlenn_) 1 ноября 2018 г.