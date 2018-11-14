Тутберидзе рассказала, что Загитова не изменилась после победы на Олимпиаде

Тренер олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о том, что ее подопечная не изменилась после победы на Играх-2018.

– Она все та же Алина. Дружелюбная, открытая девочка, у которой, как и у всех подростков, есть свои мечты. Она мне очень нравится. Она очень талантливая, очень красивая, и в ней есть что-то особенное. Вдобавок ко всему этому она очень упорно работает и знает, что иногда бывает тяжело. И даже если она осуществила главную мечту, которая только может быть у всех спортсменов, она находит мотивацию продолжать.