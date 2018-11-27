Тутберидзе - об ажиотаже вокруг Медведевой

Бывший тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе отказалась комментировать ситуацию с агрессией болельщиков в отношении 19-летней спортсменки.

- Я не буду комментировать, похоже это на травлю или нет, - приводит слова Тутберидзе Life.ru. - Почему вокруг нее такой ажиотаж? Может, потому что она двукратная чемпионка мира?

Напомним, Медведева заняла четвертое место на этапе "Гран-при" во Франции и не попала в финал этого турнира. Весной 2018 года спортсменка ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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