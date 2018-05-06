Тутберидзе - о ситуации с Медведевой: "Для меня это вызов скорее от Орсера"

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Этери Тутберидзе выразила мнение, что ситуация с фигуристкой является для нее вызовом от канадского тренера Брайана Орсера. Ранее Медведева заявила об уходе от Тутберидзе, о чем тренер узнала из СМИ. Существует вероятность, что заниматься она будет у Орсера.

- Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова – это краткосрочный феномен, - сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. - Ну какой бы это ни был феномен, она сделала историю. Она откаталась, она пошла и прыгнула, сделала два четверных чисто. Ну признай, признай, скажи: "Молодец, девчонка!". Поэтому у меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов.

Ранее Орсер скептически отозвался о перспективах 13-летней Александры Трусовой, которая первой исполнила два четверных прыжка.

Полностью интервью Тутберидзе //

Медведева ушла от тренера. И из спорта? //

Почему Медведева уходит от Тутберидзе