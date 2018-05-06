22:03 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Тутберидзе - о ситуации с Медведевой: "Для меня это вызов скорее от Орсера"

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Тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой  Этери Тутберидзе выразила мнение, что ситуация с фигуристкой является для нее вызовом от канадского тренера Брайана Орсера. Ранее Медведева заявила об уходе от Тутберидзе, о чем тренер узнала из СМИ. Существует вероятность, что заниматься она будет у Орсера. 

- Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова – это краткосрочный феномен, - сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. - Ну какой бы это ни был феномен, она сделала историю. Она откаталась, она пошла и прыгнула, сделала два четверных чисто. Ну признай, признай, скажи: "Молодец, девчонка!". Поэтому у меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов.

Ранее Орсер скептически отозвался о перспективах 13-летней Александры Трусовой, которая первой исполнила два четверных прыжка.

Полностью интервью Тутберидзе //
Медведева ушла от тренера. И из спорта? // 
Почему Медведева уходит от Тутберидзе

Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/news/2018-05-06/345068-sportivnyy_mir_obsuzhdaet_uhod_evgenii_medvedevoy_ot_eteri_tutberidze

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сужу Кубок как могу

Вчера или позавчера по теме отметился в комменте. Все именно так, как я предполагал. Не выдержала психология. Надо ли искать виноватых? Не думаю. Это -- жизнь. Если бы выиграла Медведева, то ушла бы Загитова.

22:39

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