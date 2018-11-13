Туктамышевой задали каверзный вопрос о "Зените". Она не растерялась

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Инстаграме ответила на вопрос подписчика.

- Каково будет выступать на ЧЕ в Минске? Городе, в котором "Зенит" проиграл 0:4 (минскому "Динамо" в отборочном раунде Лиги Европы - прим. "СЭ")?

- Отлично, ведь я тренируюсь в городе, в котором было это, - ответила спортсменка., прикрепив фото со счетом ответной игры.

Напомним, в ответном матче "Зенит" победил со счетом 8:1.

21-летняя спортсменка - чемпион мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она стала выиграла Skate Canada.

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