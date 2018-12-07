Туктамышева значительно усложнила произвольную программу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая стала третьей после короткой программы в финале "Гран-при", заявила, что прокат произвольной программы станет самым сложным в ее карьере.

Она также рассказала, что внесла в программу тройной флип. Таким образом, в произвольной программе Туктамышева исполнит все шесть прыжков, существующих в фигурном катании, в три оборота. Ранее она исполняла тройной аксель, тройной лутц, тройной сальхов, тройной риттбергер и тройной тулуп.

- Не чувствовала себя уверенно, - приводит RT слова Туктамышевой. - Понравилось, что я сделала комбинацию и лутц после не очень удачного тройного акселя. Я слегка изменила произвольную программу по сравнению с прошлым разом, добавила тройной флип. Это будет самый сложный прокат в моей карьере.

Произвольную программу в финале "Гран-при" Туктамышева представит в ночь на 9 декабря.

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