Туктамышева снялась с турнира в Загребе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась с турнира серии "Челленджер" Golden Spin в Загребе. Турнир пройдет с 5 по 12 декабря. В эти же сроки в Ванкувере состоится финал "Гран-при" (6-9 декабря). Туктамышева обеспечила себе участие в финале благодаря победе на этапе в Канаде и третьему месту в Японии.

"Официально объявляю: я вынуждена сняться. Простите", - написала Туктамышева в Твиттере.