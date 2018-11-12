19:06 | Фигурное катание

Туктамышева снялась с турнира в Загребе

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась с турнира серии "Челленджер" Golden Spin в Загребе. Турнир пройдет с 5 по 12 декабря. В эти же сроки в Ванкувере состоится финал "Гран-при" (6-9 декабря). Туктамышева обеспечила себе участие в финале благодаря победе на этапе в Канаде и третьему месту в Японии.

"Официально объявляю: я вынуждена сняться. Простите", - написала Туктамышева в Твиттере.

 

 

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