Туктамышева снялась с турнира в Загребе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась с турнира серии "Челленджер" Golden Spin в Загребе. Турнир пройдет с 5 по 12 декабря. В эти же сроки в Ванкувере состоится финал "Гран-при" (6-9 декабря). Туктамышева обеспечила себе участие в финале благодаря победе на этапе в Канаде и третьему месту в Японии.
"Официально объявляю: я вынуждена сняться. Простите", - написала Туктамышева в Твиттере.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT: I HAVE TO WITHDRAW– Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 12 ноября 2018 г.
Sorry... pic.twitter.com/V6YD3fd2Re
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